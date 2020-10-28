Скока скинете? )))
зі. Ви ж помітили, що я вже рази два пробую на цій гілці розпочати таку дискусію? Поки резалта немає, але я вже нашортлистів собі десь 80-120 компаній для інвестицій.
Так що гроші треба )))
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:27
Скока скинете? )))
зі. Ви ж помітили, що я вже рази два пробую на цій гілці розпочати таку дискусію? Поки резалта немає, але я вже нашортлистів собі десь 80-120 компаній для інвестицій.
Так що гроші треба )))
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:32
Удаленая любов і діти ...
От цікаво, а нахера (це просто вислів) тоді всі ці рухи.
Можна просто знищити 90% населення планети, а тим які залишаться, ресурсів вистарчить на мільйон років і обслуговувати їх будуть роботи, як в схемі вище.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:36
Re: Идеи для торговли на рынках США
Тобто Тесла замість продати десять автівок десятьом власникам продасть одну, десятьом шерінг користувачам. Це позитив чи негатив для тесли?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:40
Нет, они отдадут 100 млн Тесл в шеринг. А личный автомобиль будет удел гиков, как сейчас лошадь.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:56
Я тутай подумав ...
Дивлюсь на ринок, зеленіе ... але імхо ненадовго.
Про що подумав, в цьому році на ринку з"явились мільйони нових інвесторів. З 1 куе, 10 куе чи 50 куе, і так далі.
Я до того, що тепер треба орієнтуватись на психологію товпи... і поведінка товпи ні до чого хорошего не доведеде, імхо!
Наразі Пінтерест пробиває всі АТХ на падаючому ринку на гарному звіті. Через час звіт буде поганий, і він впаде.
А наразі рітейл інвесторам впарюють дорогі акції, в яких вони будуть сидіти .... довго ... і нудно ...
Так само було с SPI, з 2 баксів до 46 на просто намірах...
На ринку "лохів" стільки, що моє імхо нас може чекати зима на ринку, коли на ньому довго не буде бабла у рітейлів, а також обпечена попа не дозволить більше купляти, і доведеться продавати дорогі акції за бесцінь, обвалюючи ринок далі...
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:57
Натякаєте що авто стане набагато менше як набагато менше стало коней? Це для виробників автівок зовсім не хороша новина. Їм потрібен ріст продаж.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:59
Re: Идеи для торговли на рынках США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:08
Х.з. Я б хотів весняних мінімумів. На мою думку, для нормального зваженого роста, нам треба впасти і там рік-два на дні повалятись.
Після цього можна буде казати про обоснований ринок, не пузир. Рітейл інвестори пробрейнстормлені - бай зе діп.
Я всіх аналітиків, яких читаю - бай зе діп, бай зе діп. Тут і на гілки їх стороники є.
Але через це на фонді надули здоровений пузир. Коли лопне, мало нікому не здасться...
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:09
Все корпоративные оплачивают подписку. Если, конечно, в принципе пользуются зумом. Звонок за 30 минут далеко не всегда удается завершить.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:11
Не думаю. У китайчегов вечная проблема - хромое ПО. И если со смартфоном это проходит - все-таки смартфон не является средством повышенной опасности. То с автомобилем это недопустимо. Поэтому автопилота от китайчегов мы еще долго не увидим.
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