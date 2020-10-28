Додано: Чет 29 жов, 2020 17:56

Дивлюсь на ринок, зеленіе ... але імхо ненадовго.



Про що подумав, в цьому році на ринку з"явились мільйони нових інвесторів. З 1 куе, 10 куе чи 50 куе, і так далі.



Я до того, що тепер треба орієнтуватись на психологію товпи... і поведінка товпи ні до чого хорошего не доведеде, імхо!



Наразі Пінтерест пробиває всі АТХ на падаючому ринку на гарному звіті. Через час звіт буде поганий, і він впаде.

А наразі рітейл інвесторам впарюють дорогі акції, в яких вони будуть сидіти .... довго ... і нудно ...



Так само було с SPI, з 2 баксів до 46 на просто намірах...



На ринку "лохів" стільки, що моє імхо нас може чекати зима на ринку, коли на ньому довго не буде бабла у рітейлів, а також обпечена попа не дозволить більше купляти, і доведеться продавати дорогі акції за бесцінь, обвалюючи ринок далі...