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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12

  Ukrainian написав: Натякаєте що авто стане набагато менше як набагато менше стало коней? Це для виробників автівок зовсім не хороша новина. Їм потрібен ріст продаж.

А хто буде їх питати?

Ви ж освічена людина, складіть слова Біла + Грети про клімат + події коронокризи = зміни, при яких ми людство повинні почати набагато менше споживати!

Як в такому випадку буде виглядати фондовий ринок - основне питання!!!!
Я вже пару місяців б"юсь над цим і не можу поки знайти відповідь ....
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:52

ZOOM сегодня прекрасен! Уже +5% и пока останавливаться не собирается.
ПС. Эх... Ну, 5% - тоже хлеб.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 29 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:54

Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:

Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
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