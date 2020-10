Додано: Чет 29 жов, 2020 19:22

zРадио написав: Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:



Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500

Интересен вопрос налогообложения.



