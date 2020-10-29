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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12

  Ukrainian написав: Натякаєте що авто стане набагато менше як набагато менше стало коней? Це для виробників автівок зовсім не хороша новина. Їм потрібен ріст продаж.

А хто буде їх питати?

Ви ж освічена людина, складіть слова Біла + Грети про клімат + події коронокризи = зміни, при яких ми людство повинні почати набагато менше споживати!

Як в такому випадку буде виглядати фондовий ринок - основне питання!!!!
Я вже пару місяців б"юсь над цим і не можу поки знайти відповідь ....
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:52

ZOOM сегодня прекрасен! Уже +5% и пока останавливаться не собирается.
ПС. Эх... Ну, 5% - тоже хлеб.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 29 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:54

Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:

Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:22

  zРадио написав:Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:

Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/

Интересен вопрос налогообложения.

Зы. Есть уже шаред кар сервисы, типа ZipCar.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:03

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля. Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания.


аналогів Маску нема

ось ще одна його безбашенна задумка і ви знаєте що - він це зробить

як і все решта

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271615/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:37

Re: Идеи для торговли на рынках США

Комрады, когда Nikola брать? https://www.youtube.com/watch?v=5tY5nfAZalk
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:47

  Gastarbaiter написав:Даже не знаю, что для меня важнее: возможность запустить игру на планшете и скрытые ручки дверей или спидометр на привычном месте :mrgreen:

Кстати, скрытые ручки уже скопировали: Ягуар, Рейндж Ровер, сейчас в углу экрана реклама Citroen DS3 - единственный слоган: "Висувні ручки". Ну хоть какая-то инновация.
Передний багажник некоторые умудрились скопировать с косяками, сделав его негерметичным. Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:55

  airmax78 написав:Кстати, скрытые ручки уже скопировали: Ягуар, Рейндж Ровер, сейчас в углу экрана реклама Citroen DS3 - единственный слоган: "Висувні ручки". Ну хоть какая-то инновация.


Эт че - в Мерседесе S-класса эта "фишка" будет уже после Ситроена? :mrgreen: Видел в недавнем ролике 223-го кузова
zРадио
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  #<1 ... 88899091
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