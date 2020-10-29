Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12
Ukrainian написав:
Натякаєте що авто стане набагато менше як набагато менше стало коней?
Це для виробників автівок зовсім не хороша новина. Їм потрібен ріст продаж
.
А хто буде їх питати?
Ви ж освічена людина, складіть слова Біла + Грети про клімат + події коронокризи = зміни, при яких ми людство повинні почати набагато менше споживати!
Як в такому випадку буде виглядати фондовий ринок - основне питання!!!!
Я вже пару місяців б"юсь над цим і не можу поки знайти відповідь ....
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:52
ZOOM сегодня прекрасен! Уже +5% и пока останавливаться не собирается.
ПС. Эх... Ну, 5% - тоже хлеб.
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Gastarbaiter
в Чет 29 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:54
Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:
Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500 https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
zРадио
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:22
zРадио написав:
Для тех, кто не хочет морочиться с брокерскими счетами, но уже заморочился аккаунтом на криптобирже:
Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500 https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
Интересен вопрос налогообложения.
Зы. Есть уже шаред кар сервисы, типа ZipCar.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:03
airmax78 написав:
Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля. Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания.
аналогів Маску нема
ось ще одна його безбашенна задумка і ви знаєте що - він це зробить
як і все решта
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271615/
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:37
airmax78
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:47
Gastarbaiter написав:
Даже не знаю, что для меня важнее: возможность запустить игру на планшете и скрытые ручки дверей или спидометр на привычном месте
Кстати, скрытые ручки уже скопировали: Ягуар, Рейндж Ровер, сейчас в углу экрана реклама Citroen DS3 - единственный слоган: "Висувні ручки". Ну хоть какая-то инновация.
Передний багажник некоторые умудрились скопировать с косяками, сделав его негерметичным. Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:55
airmax78 написав:
Кстати, скрытые ручки уже скопировали: Ягуар, Рейндж Ровер, сейчас в углу экрана реклама Citroen DS3 - единственный слоган: "Висувні ручки". Ну хоть какая-то инновация.
Эт че - в Мерседесе S-класса эта "фишка" будет уже после Ситроена?
Видел в недавнем ролике 223-го кузова
zРадио
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