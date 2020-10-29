Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:53

airmax78 написав: Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла. Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла.

Уточните, пожалуйста: о каком именно ПО идет речь? Я честно не совсем понимаю. Смотрел обзоры и по Тесле, и по VW. Ну да, у VW какие-то проблемы с распознаванием речи. Но разве это так критично? Или вы об автопилоте?Автомобиль - это ведь не только планшет. Важны же и материалы, и эргономика, и комфорт, и практичность, и пробег на одном заряде, и надежность, и дизайн, и эксплуатационные расходы. Почему это не сравнивать?А еще цена, которая зависит от масштаба производства. И как-то сомнительно, что Тесла сможет продавать миллионами машины по 50-100 куе. Кто их брать будет? Почему раньше эти люди не гребли миллионами всякие Q7 и Кайены?