airmax78 написав:Надо отдать должное, что Тесла изменила мировой автопром сильнее, чем Apple изменила рынок телефонов. И если все пойдет по плану Маска, пусть и с задержкой, то Тесла изменит и способ вождения автомобиля. Можно, конечно, хейтить Тесла (за то что вовремя не купил), но объективно - это уникальная компания.
аналогів Маску нема
ось ще одна його безбашенна задумка і ви знаєте що - він це зробить
Gastarbaiter написав:Даже не знаю, что для меня важнее: возможность запустить игру на планшете и скрытые ручки дверей или спидометр на привычном месте
Кстати, скрытые ручки уже скопировали: Ягуар, Рейндж Ровер, сейчас в углу экрана реклама Citroen DS3 - единственный слоган: "Висувні ручки". Ну хоть какая-то инновация. Передний багажник некоторые умудрились скопировать с косяками, сделав его негерметичным. Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла.
airmax78 написав:Планшеты скопировали уже вообще почти все. Другое дело, что планшет-то вставить в автомобиль много ума не надо, а вот ПО сделать и железо под него - задача совсем другого уровня, которую ни одна автомобильная компания в мире еще не решала на том уровне, на котором эту задачу решает Тесла.
Уточните, пожалуйста: о каком именно ПО идет речь? Я честно не совсем понимаю. Смотрел обзоры и по Тесле, и по VW. Ну да, у VW какие-то проблемы с распознаванием речи. Но разве это так критично? Или вы об автопилоте? Автомобиль - это ведь не только планшет. Важны же и материалы, и эргономика, и комфорт, и практичность, и пробег на одном заряде, и надежность, и дизайн, и эксплуатационные расходы. Почему это не сравнивать? А еще цена, которая зависит от масштаба производства. И как-то сомнительно, что Тесла сможет продавать миллионами машины по 50-100 куе. Кто их брать будет? Почему раньше эти люди не гребли миллионами всякие Q7 и Кайены?
ПО которое отвечает за взаимодействие всех систем в автомобиле. Благодаря которому Тесла проезжает все больше и больше и получает дополнительные функции с каждым обновлением. И которое обновляется по воздуху. Не надо никуда ехать, ни в какой сервисный центр. Ну и на вершине всего - да, автопилот. Для корректной работы которого нужно и железо и ПО и база данных, анализ которой и позволяет создавать все более совершенные алгоритмы работы автопилота. У конкурентов ни первого ни второго ни третьего.