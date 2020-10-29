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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:19
airmax78 написав:
У конкурентов ни первого ни второго ни третьего.
у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітпhttps://www.bbc.com/ukrainian/business/ ... igation_az
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