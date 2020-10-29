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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:19

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:У конкурентов ни первого ни второго ни третьего.


у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітп

https://www.bbc.com/ukrainian/business/ ... igation_az
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44

Дивлячись на фьючі ... нічого не розумію ...

Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49

  airmax78 написав:Комрады, когда Nikola брать? https://www.youtube.com/watch?v=5tY5nfAZalk

Макс, чесно тобі кажу, навчись себе бити по руках ))))

Чи ти повірив в животворящій бай зе діп? А якщо діп буде на 2200 по СП?

зі. Я влазив в лонгі пару тижнів тому, але скидав не очікуючи максимального росту. Десь недоотримав прибуток, але реально пофіг, бо кеш на падаючому ринку - це найголовніше.

Деякі люди брали ВАВА по 315, не знаю скільки наразі, але при погіршені умов на ринку, там можливі знову рівні 160... От кому треба просадка в 50% :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58

Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

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