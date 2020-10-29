у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітп
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:19
Re: Идеи для торговли на рынках США
у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44
Дивлячись на фьючі ... нічого не розумію ...
Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49
Макс, чесно тобі кажу, навчись себе бити по руках ))))
Чи ти повірив в животворящій бай зе діп? А якщо діп буде на 2200 по СП?
зі. Я влазив в лонгі пару тижнів тому, але скидав не очікуючи максимального росту. Десь недоотримав прибуток, але реально пофіг, бо кеш на падаючому ринку - це найголовніше.
Деякі люди брали ВАВА по 315, не знаю скільки наразі, але при погіршені умов на ринку, там можливі знову рівні 160... От кому треба просадка в 50%
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:44
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