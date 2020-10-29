RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:19

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:У конкурентов ни первого ни второго ни третьего.


у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітп

https://www.bbc.com/ukrainian/business/ ... igation_az
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9963
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44

Дивлячись на фьючі ... нічого не розумію ...

Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?
change_pm
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49

  airmax78 написав:Комрады, когда Nikola брать? https://www.youtube.com/watch?v=5tY5nfAZalk

Макс, чесно тобі кажу, навчись себе бити по руках ))))

Чи ти повірив в животворящій бай зе діп? А якщо діп буде на 2200 по СП?

зі. Я влазив в лонгі пару тижнів тому, але скидав не очікуючи максимального росту. Десь недоотримав прибуток, але реально пофіг, бо кеш на падаючому ринку - це найголовніше.

Деякі люди брали ВАВА по 315, не знаю скільки наразі, але при погіршені умов на ринку, там можливі знову рівні 160... От кому треба просадка в 50% :?:
change_pm
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58

Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8052
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:44

  zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 26.02.18
Подякував: 518 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:52

Бросайте Америку! Все на УБ!!!

Зображення
El Circo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:47

  Gastarbaiter написав:
  zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.

Тесла хорошо пошла! :mrgreen: Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 26.02.18
Подякував: 518 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:42

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
  zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.

Тесла хорошо пошла! :mrgreen: Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?


По графикам просится ниже. Может, не на 200 в угоду ждунам, но на 320-340. Однако же, сколько крови шортистов Тесла выпила за последний год. Не забываем об этом :!:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8052
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:49

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
  zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.

Тесла хорошо пошла! :mrgreen: Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?

Фіксані прибуток. На наст.тижні можеш знову відкрити, чи VIX можна буде купити, там на перегонах можливо і всі +50% буде.
change_pm
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:52

  change_pm написав:Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?

Ну ось все і прояснилось )))
Співчуваю лошкам, які вчора в портфель поклали лонги )))
change_pm
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 89909192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.