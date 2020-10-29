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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:19
airmax78 написав:
У конкурентов ни первого ни второго ни третьего.
у конкурентів інша задача - рубати бабло на обмані люмпена, далеко годити не треба, дизельгейт і тд ітпhttps://www.bbc.com/ukrainian/business/ ... igation_az
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44
Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49
Макс, чесно тобі кажу, навчись себе бити по руках ))))
Чи ти повірив в животворящій бай зе діп? А якщо діп буде на 2200 по СП?
зі. Я влазив в лонгі пару тижнів тому, але скидав не очікуючи максимального росту. Десь недоотримав прибуток, але реально пофіг, бо кеш на падаючому ринку - це найголовніше.
Деякі люди брали ВАВА по 315, не знаю скільки наразі, але при погіршені умов на ринку, там можливі знову рівні 160... От кому треба просадка в 50%
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58
Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
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zРадио
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:44
zРадио написав:
Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:52
Бросайте Америку! Все на УБ!!!
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:47
Gastarbaiter написав: zРадио написав:
Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.
Тесла хорошо пошла!
Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:42
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: zРадио написав:
Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.
Тесла хорошо пошла!
Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?
По графикам просится ниже. Может, не на 200 в угоду ждунам, но на 320-340. Однако же, сколько крови шортистов Тесла выпила за последний год. Не забываем об этом
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zРадио
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:49
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: zРадио написав:
Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
Верим. Шортим. Хотя хз что там у них на следующей неделе после выборов будет.
Тесла хорошо пошла!
Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?
Фіксані прибуток. На наст.тижні можеш знову відкрити, чи VIX можна буде купити, там на перегонах можливо і всі +50% буде.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:52
change_pm написав:
Ф"ючі червоні і DXY трішки обвалився ... Що за куйня відбуваєтся?
Ну ось все і прояснилось )))
Співчуваю лошкам, які вчора в портфель поклали лонги )))
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