Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 90919293 Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:02 zРадио написав: Gastarbaiter написав: Тесла хорошо пошла! Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня? Тесла хорошо пошла!Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?



По графикам просится ниже. Может, не на 200 в угоду ждунам, но на 320-340. Однако же, сколько крови шортистов Тесла выпила за последний год. Не забываем об этом По графикам просится ниже. Может, не на 200 в угоду ждунам, но на 320-340. Однако же, сколько крови шортистов Тесла выпила за последний год. Не забываем об этом

Пока закрыл. Надо дать быкам возможность проявить свою веру в святого Илона! Пока закрыл. Надо дать быкам возможность проявить свою веру в святого Илона! Gastarbaiter Повідомлень: 1744 З нами з: 26.02.18 Подякував: 518 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05 zРадио написав: Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема



Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?

Чи навряд? Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?Чи навряд? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9174 З нами з: 18.06.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 12:20 Ukrainian написав: Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?

Чи навряд? Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?Чи навряд?



Мне кажется, что вторая коррекция будет менее глубокой, но более затяжной.



Кстати, ее начало возможно уже в ближайшее время. Мартовский обвал произошел в разгар массовой инициации странами локдаунов. На уходящей неделе этот процесс снова был запущен. Полагаю, что после выборов и Штаты уйдут на 2-й строгий карантин Мне кажется, что вторая коррекция будет менее глубокой, но более затяжной.Кстати, ее начало возможно уже в ближайшее время. Мартовский обвал произошел в разгар массовой инициации странами локдаунов. На уходящей неделе этот процесс снова был запущен. Полагаю, что после выборов и Штаты уйдут на 2-й строгий карантин zРадио

Повідомлень: 8096 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1477 раз. Подякували: 3308 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:04 change_pm написав: По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:



- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,

- нові локдауни,

- стрьомні президентські перегони,

- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.

Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.



Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?



Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...



А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).



Як мисля? Розділяєте? По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).Як мисля? Розділяєте?

Ну, що панове, як писав якись час тому - Ойропа локдаунить, новини всі читають... Питання, коли почнуть Штати



Друге питання перегони... Я так розумію, ринок зреагує зразу ж як тільки будуть попередні результати по презу і конгресу / сенату.



Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст. Ну, що панове, як писав якись час тому - Ойропа локдаунить, новини всі читають... Питання, коли почнуть ШтатиДруге питання перегони... Я так розумію, ринок зреагує зразу ж як тільки будуть попередні результати по презу і конгресу / сенату.Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст. change_pm Повідомлень: 2509 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 567 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:12 change_pm написав: Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст. Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.



Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?



PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично zРадио

Повідомлень: 8096 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1477 раз. Подякували: 3308 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:16 zРадио написав: change_pm написав: Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст. Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.



Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?



PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?PS:

Наскільки я прочитав, то попередні данні (якраз екзітполи) будуть вже ввечері 3-го, прошу товариство - спростувати чи підтвердити?!



З того, що я прочитав, то схема - Байден + демократична більшість в конгресі / сенаті = очікування великих стимулів (не факт звичайно) можуть привести до росту.



Ринок, к у р в а, такий ірраціональний, що я можу повірити вже у все, що завгодно...



Наприклад, схема вище - очікування стимулів може привести СП на 3600-3800, а вже в грудні-січні на самих стимулах + поганих результатах за Q4 2020 + негативний прогноз на Q1 2021 = виб"є ринок на 2200 за пару місяців.



Як такий варіант Наскільки я прочитав, то попередні данні (якраз екзітполи) будуть вже ввечері 3-го, прошу товариство - спростувати чи підтвердити?!З того, що я прочитав, то схема - Байден + демократична більшість в конгресі / сенаті = очікування великих стимулів (не факт звичайно) можуть привести до росту.Ринок, к у р в а, такий ірраціональний, що я можу повірити вже у все, що завгодно...Наприклад, схема вище - очікування стимулів може привести СП на 3600-3800, а вже в грудні-січні на самих стимулах + поганих результатах за Q4 2020 + негативний прогноз на Q1 2021 = виб"є ринок на 2200 за пару місяців.Як такий варіант change_pm Повідомлень: 2509 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 567 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм