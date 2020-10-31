zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема
Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче? Чи навряд?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче? Чи навряд?
Мне кажется, что вторая коррекция будет менее глубокой, но более затяжной.
Кстати, ее начало возможно уже в ближайшее время. Мартовский обвал произошел в разгар массовой инициации странами локдаунов. На уходящей неделе этот процесс снова был запущен. Полагаю, что после выборов и Штаты уйдут на 2-й строгий карантин
change_pm написав:По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:
- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року, - нові локдауни, - стрьомні президентські перегони, - більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище. Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.
Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?
Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...
А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).
Як мисля? Розділяєте?
Ну, що панове, як писав якись час тому - Ойропа локдаунить, новини всі читають... Питання, коли почнуть Штати
Друге питання перегони... Я так розумію, ринок зреагує зразу ж як тільки будуть попередні результати по презу і конгресу / сенату.
Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.
change_pm написав:Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.
Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?
PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично
Наскільки я прочитав, то попередні данні (якраз екзітполи) будуть вже ввечері 3-го, прошу товариство - спростувати чи підтвердити?!
З того, що я прочитав, то схема - Байден + демократична більшість в конгресі / сенаті = очікування великих стимулів (не факт звичайно) можуть привести до росту.
Ринок, к у р в а, такий ірраціональний, що я можу повірити вже у все, що завгодно...
Наприклад, схема вище - очікування стимулів може привести СП на 3600-3800, а вже в грудні-січні на самих стимулах + поганих результатах за Q4 2020 + негативний прогноз на Q1 2021 = виб"є ринок на 2200 за пару місяців.