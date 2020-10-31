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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:02

  zРадио написав:
  Gastarbaiter написав:Тесла хорошо пошла! :mrgreen: Как думаете, стоит оставлять шорт до следующей недели или закрыть сегодня?


По графикам просится ниже. Может, не на 200 в угоду ждунам, но на 320-340. Однако же, сколько крови шортистов Тесла выпила за последний год. Не забываем об этом :!:

Пока закрыл. Надо дать быкам возможность проявить свою веру в святого Илона!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05

  zРадио написав:Дампу быть! Чистильщики обуви обыграли индекс (еще и как обыграли!), а значит стрижка неминуема

Зображення

Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?
Чи навряд?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:20

  Ukrainian написав:Теоретично можемо сходити на весняні рівні і нижче?
Чи навряд?


Мне кажется, что вторая коррекция будет менее глубокой, но более затяжной.

Кстати, ее начало возможно уже в ближайшее время. Мартовский обвал произошел в разгар массовой инициации странами локдаунов. На уходящей неделе этот процесс снова был запущен. Полагаю, что после выборов и Штаты уйдут на 2-й строгий карантин
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:04

  change_pm написав:По словам Лібо скоро отстрелит вверх... Чому думаю, що ні:

- стимулів не буде до виборів, а можливо і до січня 21 року,
- нові локдауни,
- стрьомні президентські перегони,
- більшість компаній, хоч і показали гарні результати, але все ж мають мінуси по рік/рік. При цьому всі аналітики тільки переписують ТП все вище і вище.
Аналітики ці працюють не на мене і Лібо, а на великий капітал, тому іхня ціль - заганяти манюпас.

Тому, якщо прибутки компаній в середньому -10 -20% рік/рік, як ціна іхніх акцій може бути на історичних хаях?

Я розумію, як... але робінхуд трейдери можуть таки помилятись. І якийсь один Голден Сакс самотужки в одну морду, може звозити 1 млн робінгудів вниз на 30-50%, і там їм допомогти обкешитись і вийти нарешті з цієї грєбаної фонди...

А вже з нових низів ми і поїдемо довго, і красиво в гору. З новими стімулами і новим президентом (чи старим).

Як мисля? Розділяєте?

Ну, що панове, як писав якись час тому - Ойропа локдаунить, новини всі читають... Питання, коли почнуть Штати :?:

Друге питання перегони... Я так розумію, ринок зреагує зразу ж як тільки будуть попередні результати по презу і конгресу / сенату.

Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:12

  change_pm написав:Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.


Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?

PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:16

  zРадио написав:
  change_pm написав:Тому є два варіанти вже 3 числа - різке падіння і такий самий різкий ріст.


Там же сложная система выборщиков. Это не просто экзитполы опубликовать. Ты уверен, что прямо 3-го числа уже будет результат?

PS: резкий рост на фоне "парада локдаунов" выглядит фантасмагорично

Наскільки я прочитав, то попередні данні (якраз екзітполи) будуть вже ввечері 3-го, прошу товариство - спростувати чи підтвердити?!

З того, що я прочитав, то схема - Байден + демократична більшість в конгресі / сенаті = очікування великих стимулів (не факт звичайно) можуть привести до росту.

Ринок, к у р в а, такий ірраціональний, що я можу повірити вже у все, що завгодно...

Наприклад, схема вище - очікування стимулів може привести СП на 3600-3800, а вже в грудні-січні на самих стимулах + поганих результатах за Q4 2020 + негативний прогноз на Q1 2021 = виб"є ринок на 2200 за пару місяців.

Як такий варіант :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:47

Хлопці, якого брокера порадите? Хочу на $25k VOO купити.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:38

На предыдущих выборах уже около 8-ми утра по киевскому времени в среду был понятен президент. Можете посмотреть этот день по фьючерсам и форексу: был очень волатилен. Весть о победе Трампа воспринялась крайне негативно, но в первую сессию просадку выкупили.
Было не так оперативно. Например в 2000 году несколько дней не могли подвести итог; долго считали Флориду. Как тогда вела фонда-не следил.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:04

  Бывалый написав:На предыдущих выборах уже около 8-ми утра по киевскому времени в среду был понятен президент. Можете посмотреть этот день по фьючерсам и форексу: был очень волатилен. Весть о победе Трампа воспринялась крайне негативно, но в первую сессию просадку выкупили.
Было не так оперативно. Например в 2000 году несколько дней не могли подвести итог; долго считали Флориду. Как тогда вела фонда-не следил.

Трамп розглядає як варіант у разі програшу стимулювання хаосу на вулицях та введення надзвичайної ситуації що може допомогти йому залишитись довше при владі.
Тому невідомо як буде.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:29

  Ukrainian написав:
  Бывалый написав:На предыдущих выборах уже около 8-ми утра по киевскому времени в среду был понятен президент. Можете посмотреть этот день по фьючерсам и форексу: был очень волатилен. Весть о победе Трампа воспринялась крайне негативно, но в первую сессию просадку выкупили.
Было не так оперативно. Например в 2000 году несколько дней не могли подвести итог; долго считали Флориду. Как тогда вела фонда-не следил.

Трамп розглядає як варіант у разі програшу стимулювання хаосу на вулицях та введення надзвичайної ситуації що може допомогти йому залишитись довше при владі.
Тому невідомо як буде.


Эти пугачки в обеих сторон забрасываются - Байден (якобы) тоже готовит бунты с использованием BLM-щиков на случай своего поражения. Я бы не очень на этом концентрировался. А вот закрытие экономик на локдауны нифига не стимулирует инвесторов рисковать, и многие будут фикситься в долларе (возможно, еще в золоте, но я не уверен).

Идем по предсказанному ранее W-shape, только отскок не один 3-й квартал, а, скорее всего, еще и 4-й. Окрябрь уже более-менее благополучно прошел, месяц карантина сильные экономики выдержат, затем, как чуть собьют динамику заболеваемости - снова послабят ближе к Рождеству. А вот 1-й квартал 2021-го, вероятно, будет весь ненормальным - сезонный рост нагрузки на медицину плюс разгар ковида... Скорее всего, бОльшая его часть пройдет с ограничениями, высокой смертностью и еще более высокими страхами бизнеса и потребителей
zРадио
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