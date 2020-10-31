Додано: Нед 01 лис, 2020 20:29

Ukrainian написав: Бывалый написав: На предыдущих выборах уже около 8-ми утра по киевскому времени в среду был понятен президент. Можете посмотреть этот день по фьючерсам и форексу: был очень волатилен. Весть о победе Трампа воспринялась крайне негативно, но в первую сессию просадку выкупили.

Было не так оперативно. Например в 2000 году несколько дней не могли подвести итог; долго считали Флориду. Как тогда вела фонда-не следил. На предыдущих выборах уже около 8-ми утра по киевскому времени в среду был понятен президент. Можете посмотреть этот день по фьючерсам и форексу: был очень волатилен. Весть о победе Трампа воспринялась крайне негативно, но в первую сессию просадку выкупили.Было не так оперативно. Например в 2000 году несколько дней не могли подвести итог; долго считали Флориду. Как тогда вела фонда-не следил.

Трамп розглядає як варіант у разі програшу стимулювання хаосу на вулицях та введення надзвичайної ситуації що може допомогти йому залишитись довше при владі.

Тому невідомо як буде. Трамп розглядає як варіант у разі програшу стимулювання хаосу на вулицях та введення надзвичайної ситуації що може допомогти йому залишитись довше при владі.Тому невідомо як буде.

Эти пугачки в обеих сторон забрасываются - Байден (якобы) тоже готовит бунты с использованием BLM-щиков на случай своего поражения. Я бы не очень на этом концентрировался. А вот закрытие экономик на локдауны нифига не стимулирует инвесторов рисковать, и многие будут фикситься в долларе (возможно, еще в золоте, но я не уверен).Идем по предсказанному ранее W-shape, только отскок не один 3-й квартал, а, скорее всего, еще и 4-й. Окрябрь уже более-менее благополучно прошел, месяц карантина сильные экономики выдержат, затем, как чуть собьют динамику заболеваемости - снова послабят ближе к Рождеству. А вот 1-й квартал 2021-го, вероятно, будет весь ненормальным - сезонный рост нагрузки на медицину плюс разгар ковида... Скорее всего, бОльшая его часть пройдет с ограничениями, высокой смертностью и еще более высокими страхами бизнеса и потребителей