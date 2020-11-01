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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:48

  Ukrainian написав:Трамп розглядає як варіант у разі програшу стимулювання хаосу на вулицях та введення надзвичайної ситуації що може допомогти йому залишитись довше при владі.
Тому невідомо як буде.


Не ведитесь на этот бред. Если будет очевидная и убедительная победа Байдена, Трамп первый его поздравит. В Америке люмпен может бузить и бить витрины, но только в той степени и по тем вопросам, в которых ему дозволит Дядя Сэм. Но если Дядя Сэм увидит, что бьют по его основам, он силами своей полиции, нацгвардии и армии быстро восстановит порядок. Государственная машина в США - самая сильная в мире. Не бздите, не дрогнет. Всё будет в полном порядке. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:36

Диспозиция перед выборами.
Профессионально. Грамотно. Полезно. Интересно. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 03:01

Хороший шанс проверить прогнозы аналитиков:

Прогноз Bank of America на случай убедительной победы республиканцев или демократов выглядит следующим образом.

Убедительная победа республиканцев станет краткосрочным позитивом для рынка акций, который может показать рост в пределах 5%. При таком сценарии главными бенефициарами станут акции риэлторских компаний, дивидендные бумаги, акции ресторанов и других компаний из сферы услуг. Многонациональные компании будут отставать.

Убедительная победа демократов будет изначально воспринята рынком нейтрально, и индекс S&P 500 может как снизиться на 5%, так и вырасти на такую же величину. В более долгосрочной перспективе победа демократов станет позитивным фактором для рынка, и в лидерах роста окажутся акции циклических компаний и компаний малой капитализации. При этом бумаги энергетических компаний и производителей предметов роскоши могут заметно пострадать.


Итак, суммируем их предсказания:

Трамп +5%
Байден - 5%
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:52

Прогнози на сьогодні ...

DXY - вгору до 94.80
Основні амероіндекси - вниз на 2-3%
VIX - + 10+ %

:)
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