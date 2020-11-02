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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:36
Диспозиция перед выборами.
Профессионально. Грамотно. Полезно. Интересно.
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Libo
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Додано: Пон 02 лис, 2020 03:01
Хороший шанс проверить прогнозы аналитиков:
Прогноз Bank of America на случай убедительной победы республиканцев или демократов выглядит следующим образом.
Убедительная победа республиканцев станет краткосрочным позитивом для рынка акций, который может показать рост в пределах 5%. При таком сценарии главными бенефициарами станут акции риэлторских компаний, дивидендные бумаги, акции ресторанов и других компаний из сферы услуг. Многонациональные компании будут отставать.
Убедительная победа демократов будет изначально воспринята рынком нейтрально, и индекс S&P 500 может как снизиться на 5%, так и вырасти на такую же величину. В более долгосрочной перспективе победа демократов станет позитивным фактором для рынка, и в лидерах роста окажутся акции циклических компаний и компаний малой капитализации. При этом бумаги энергетических компаний и производителей предметов роскоши могут заметно пострадать.
Итак, суммируем их предсказания:Трамп +5%Байден - 5%
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Libo
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:52
DXY - вгору до 94.80
Основні амероіндекси - вниз на 2-3%
VIX - + 10+ %
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change_pm
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:04
change_pm
Как-то так, вышло немного не так.
Интересно, как много инвесторов ушли в кэш, хватит ли их сил на крисмасс ралли и вынести сп500 на 4000.
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St/2
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:07
Morgan Stanley рассказал, как узнать имя следующего президента США раньше других
Самый верный способ узнать, кто победил на выборах президента США — это следить за динамикой рынков, предупреждает Morgan Stanley.
Все может решиться во Флориде и Северной Каролине уже следующей ночью. К 3 ноября оба этих штата смогут посчитать поданные по почте голоса, и их представители пообещали обнародовать соответствующие результаты вскоре после закрытия избирательных участков.
По его словам, Дональду Трампу будет не только крайне сложно победить без Флориды, но, если Флорида объявит о его поражении, то рынок может быстро присудить общую победу Джо Байдену.
Эти штаты не смогут заранее посчитать поданные по почте голоса, поэтому окончательные результаты выборов могут стать известными лишь через несколько дней. На данный момент Morgan Stanley оценивает вероятность того, что мы узнаем имя нового/старого президента США в ночь после выборов, в 35%.
Поясняю.
Рынки психологически настроены на победу Байдена и на взлёт. Кто бы, что бы там сейчас ни говорил. Что рынки может смутить? Смутить их теперь может только неопределенность, неубедительность победы и возможность оспорить итоги. Т.е. нужна убедительная победа с невызывающим сомнение результатом. Такой результат как раз должны дать Флорида и Северная Каролина. Если данные по этим штатам начнут показывать преимущество Байдена, мы увидим резкий рост фьючерсов, в первую очередь NASD_COMP. Победа Байдена в Техасе, возможна, но маловероятна. Если это пройзодет, то бурный взлет. Если нет, то бурный взлёт начнётся на следующий день после данных о победе Байдена в Мичигане, Висконсине и особенно в Пенсильвании.
А что будет, если повторится сценарий прошлых выборов, т.е. неожиданная победа Трампа? А сначала будет некоторое оцепенение и потом тоже бурный рост.
Вывод: сегодняшние держатели акций обречены на бурный рост по крайней мере до конца года. Вы всё сделали правильно. Через месяц будете жалеть, что не купили больше. Подписываюсь. Libo.
Disclaimer.
Ученые считают, что если обладать информацией о каждой элементраной частице во Вселенной и о её движении, то тогда можно точно знать её будущее и будущее её любого элемента, включая курс той или иной акции. Это подвластно только Высшему разуму - нашему Отцу Небесному. Libo такой информацией не обладает, он только иногда получает такие сигналы о будущем из космоса. Сигналы иногда могуть искажаться и интерпретироваться неправильно.
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Libo
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:26
St/2 написав:change_pm
Как-то так, вышло немного не так.
Интересно, как много инвесторов ушли в кэш, хватит ли их сил на крисмасс ралли и вынести сп500 на 4000.
100500!
Побачимо, як воно вийде. Імхо, бабло у інвесторів є, питання, чи полізуть великі в ринок? Інвестори в бай зе діп і дівіденти відкуповують ...
Основе питання - це перегони. Імхо, владу ніхто передавати не захоче. Тому можуть бути велики сюрпризи.
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change_pm
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