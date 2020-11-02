Додано: Вів 03 лис, 2020 16:07

Morgan Stanley рассказал, как узнать имя следующего президента США раньше других



Самый верный способ узнать, кто победил на выборах президента США — это следить за динамикой рынков, предупреждает Morgan Stanley.



Все может решиться во Флориде и Северной Каролине уже следующей ночью. К 3 ноября оба этих штата смогут посчитать поданные по почте голоса, и их представители пообещали обнародовать соответствующие результаты вскоре после закрытия избирательных участков.



По его словам, Дональду Трампу будет не только крайне сложно победить без Флориды, но, если Флорида объявит о его поражении, то рынок может быстро присудить общую победу Джо Байдену.



Эти штаты не смогут заранее посчитать поданные по почте голоса, поэтому окончательные результаты выборов могут стать известными лишь через несколько дней. На данный момент Morgan Stanley оценивает вероятность того, что мы узнаем имя нового/старого президента США в ночь после выборов, в 35%.



Поясняю.Рынки психологически настроены на победу Байдена и на взлёт. Кто бы, что бы там сейчас ни говорил. Что рынки может смутить? Смутить их теперь может только неопределенность, неубедительность победы и возможность оспорить итоги. Т.е. нужна убедительная победа с невызывающим сомнение результатом. Такой результат как раз должны дать Флорида и Северная Каролина. Если данные по этим штатам начнут показывать преимущество Байдена, мы увидим резкий рост фьючерсов, в первую очередь NASD_COMP. Победа Байдена в Техасе, возможна, но маловероятна. Если это пройзодет, то бурный взлет. Если нет, то бурный взлёт начнётся на следующий день после данных о победе Байдена в Мичигане, Висконсине и особенно в Пенсильвании.А что будет, если повторится сценарий прошлых выборов, т.е. неожиданная победа Трампа? А сначала будет некоторое оцепенение и потом тоже бурный рост.Вывод: сегодняшние держатели акций обречены на бурный рост по крайней мере до конца года. Вы всё сделали правильно. Через месяц будете жалеть, что не купили больше. Подписываюсь. Libo.Disclaimer.Ученые считают, что если обладать информацией о каждой элементраной частице во Вселенной и о её движении, то тогда можно точно знать её будущее и будущее её любого элемента, включая курс той или иной акции. Это подвластно только Высшему разуму - нашему Отцу Небесному. Libo такой информацией не обладает, он только иногда получает такие сигналы о будущем из космоса. Сигналы иногда могуть искажаться и интерпретироваться неправильно.