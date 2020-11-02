Диспозиция перед выборами.
Профессионально. Грамотно. Полезно. Интересно.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:36
Диспозиция перед выборами.
Профессионально. Грамотно. Полезно. Интересно.
Додано: Пон 02 лис, 2020 03:01
Хороший шанс проверить прогнозы аналитиков:
Итак, суммируем их предсказания:
Трамп +5%
Байден - 5%
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:52
Прогнози на сьогодні ...
DXY - вгору до 94.80
Основні амероіндекси - вниз на 2-3%
VIX - + 10+ %
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:04
change_pm
Как-то так, вышло немного не так.
Интересно, как много инвесторов ушли в кэш, хватит ли их сил на крисмасс ралли и вынести сп500 на 4000.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:07
Поясняю.
Рынки психологически настроены на победу Байдена и на взлёт. Кто бы, что бы там сейчас ни говорил. Что рынки может смутить? Смутить их теперь может только неопределенность, неубедительность победы и возможность оспорить итоги. Т.е. нужна убедительная победа с невызывающим сомнение результатом. Такой результат как раз должны дать Флорида и Северная Каролина. Если данные по этим штатам начнут показывать преимущество Байдена, мы увидим резкий рост фьючерсов, в первую очередь NASD_COMP. Победа Байдена в Техасе, возможна, но маловероятна. Если это пройзодет, то бурный взлет. Если нет, то бурный взлёт начнётся на следующий день после данных о победе Байдена в Мичигане, Висконсине и особенно в Пенсильвании.
А что будет, если повторится сценарий прошлых выборов, т.е. неожиданная победа Трампа? А сначала будет некоторое оцепенение и потом тоже бурный рост.
Вывод: сегодняшние держатели акций обречены на бурный рост по крайней мере до конца года. Вы всё сделали правильно. Через месяц будете жалеть, что не купили больше. Подписываюсь. Libo.
Disclaimer.
Ученые считают, что если обладать информацией о каждой элементраной частице во Вселенной и о её движении, то тогда можно точно знать её будущее и будущее её любого элемента, включая курс той или иной акции. Это подвластно только Высшему разуму - нашему Отцу Небесному. Libo такой информацией не обладает, он только иногда получает такие сигналы о будущем из космоса. Сигналы иногда могуть искажаться и интерпретироваться неправильно.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:26
100500!
Побачимо, як воно вийде. Імхо, бабло у інвесторів є, питання, чи полізуть великі в ринок? Інвестори в бай зе діп і дівіденти відкуповують ...
Основе питання - це перегони. Імхо, владу ніхто передавати не захоче. Тому можуть бути велики сюрпризи.
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:11
На текущие момент диспозиция следующая:
В определившихся штатах количество голосов за Байдена 203 против 125 у Трампа.
На кону 210 голосов в 14 штатах.
Если Байден возмет три таких реальных штата как Флорида (29) + Огайо (18) + Пенсильвания (20), он побеждает. Других штатов надо брать больше. Я продолжаю отдавать Техас (38) Трампу. Но все может быть.
Задача кажется не сложной, но такая же простая задача стояла перед Хиллари на прошлых выборах - надо было победить всего лишь в одном из 6-ти колеблющихся штатов, считавшихся вполне лояльными к демократам. Я в этот момент пошел спать, чудес не бывает. Тем более, победу в Висконсине тогда ей отдавали с преимуществом в 7%. Чего мучиться? Все ясно. Хряпнул и лег спать. Когда проснулся, она уже с треском просирала во всех шести...
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:00
Когда ждать важные новости и когда заколышутся наши фьючерсы?
Когда закроются участки, опубликуют экзитполы и начнут считать голоса...
По киевскому времени:
2:00 ночи - Джорджия, Индиана
2:30 ночи - Сев.Каролина, Огайо
3:00 ночи - Флорида, Массачусетс, Пенсильвания
4:00 ночи - Мичиган, Висконсин, Техас
СNN начнет нас разогревать в 23:00 по Киеву в своей программе Election Night in America.
Полную картину, со всем деталями мы получим, когда в телике появится Джон Кинг.
Включите телики и параллельно следите за графиками фьючерсов.
Это мелкие спекули с валютной ветки сегодня будут спать. Мы же этой ночью будем трудиться.
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