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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 01:25
Первые два результата из двух округов:
Округ в Индиане: Трамп 68% Байден 29%
Округ в Кентукки: Трамп 86% Байден 13%.
Эти округа всегда были республиканскими.
Это всего лишь самые первые результаты, из маленьких округов,которые еще ни о чем не говорят.
Как у нас из тюрем.
Но старт дан!
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 01:32
Пошли новые округа в этих 2-х штатах. Пока всё только красное, только в Кентукки сиротливо появилось одно голубое графство.
ЗЫ В целом по Кентукки пока Трамп 70%, Байден 30%.
ЗЫ-2 Кентукки уже Байден 52%, Трамп 47%.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 01:49
Данные по Джорджии будут через 10 минут.
Пошел разгон фьючерсов.
Рынки в позитиве, как бы нам говоря, что главное в танке это не бздеть.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:02
Трамп возьмет Индиану. В Кентукки пока выигрывает 3%.
На Флориде первые два графства тоже его.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:07
Libo
В байдена скільки рекламних грошей вкладено, не може не виграти. От тільки президентом буде Трамп до січня а може і довше.
На ринках ейфорія моментом а вже з наступного тижня піде вниз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:10
На Флориде Байден берет знаковое графство Пиннелас (где Санкт-Петербург). Обычно кто его берет, тот и побеждает в штате. А Флорида у нас ключевой штат.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:15
Ukrainian написав:
В байдена скільки рекламних грошей вкладено, не може не виграти. От тільки президентом буде Трамп до січня а може і довше.
На ринках ейфорія моментом а вже з наступного тижня піде вниз.
У меня большие деньги поставлены на Байдена. Опять продуюсь?
В прошлый раз в Хиллари тоже много вгатили.
ЗЫ Байден берет Тампу - важнейший округ Флориды!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:26
На Флориде ноздря в ноздрю, но пока Трамп все-таки выигрывает около 1,5%.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:27
Наш Палм Бич 80% за Трампа.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:29
Джорджия пока:
Трамп 55%
Байден 44%
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