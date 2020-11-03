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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 93949596>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:25

Первые два результата из двух округов:
Округ в Индиане: Трамп 68% Байден 29%
Округ в Кентукки: Трамп 86% Байден 13%.
Эти округа всегда были республиканскими.
Это всего лишь самые первые результаты, из маленьких округов,которые еще ни о чем не говорят.
Как у нас из тюрем.
Но старт дан!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:32

Пошли новые округа в этих 2-х штатах. Пока всё только красное, только в Кентукки сиротливо появилось одно голубое графство. :lol:

ЗЫ В целом по Кентукки пока Трамп 70%, Байден 30%.

ЗЫ-2 Кентукки уже Байден 52%, Трамп 47%. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:49

Данные по Джорджии будут через 10 минут.
Пошел разгон фьючерсов.
Рынки в позитиве, как бы нам говоря, что главное в танке это не бздеть. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:02

Трамп возьмет Индиану. В Кентукки пока выигрывает 3%.

На Флориде первые два графства тоже его.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:07

Libo
В байдена скільки рекламних грошей вкладено, не може не виграти. От тільки президентом буде Трамп до січня а може і довше.
На ринках ейфорія моментом а вже з наступного тижня піде вниз. :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:10

На Флориде Байден берет знаковое графство Пиннелас (где Санкт-Петербург). Обычно кто его берет, тот и побеждает в штате. А Флорида у нас ключевой штат.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:15

  Ukrainian написав: В байдена скільки рекламних грошей вкладено, не може не виграти. От тільки президентом буде Трамп до січня а може і довше.
На ринках ейфорія моментом а вже з наступного тижня піде вниз. :roll:

У меня большие деньги поставлены на Байдена. Опять продуюсь? :lol:
В прошлый раз в Хиллари тоже много вгатили.

ЗЫ Байден берет Тампу - важнейший округ Флориды! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:26

На Флориде ноздря в ноздрю, но пока Трамп все-таки выигрывает около 1,5%.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:27

Наш Палм Бич 80% за Трампа. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:29

Джорджия пока:

Трамп 55%
Байден 44%

:shock: :shock: :shock:
Libo
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