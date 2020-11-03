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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 02:37
Пока общий счет 11 - 0 в пользу Трампа (Индиана) Для победы надо 270 голосов.
Байден пока лидирует в Нью-Гемпшире, Вермонте и опять вышел вперед в Джорджии.
Но неожидано на первых данных проигрывает в Вирджинии...
А что наши фьючерсы?
А наши фьючерсы пока в полном порядке.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:39
В Южной Каролине пока выигрывает Трамп с 68%.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:49
Во Флориде пока лидирует Байден с 0,5%. Если он там выиграет, ему достаточно будет взять для победы еще один сомневающийся штат Аризону. При условии, что в остальных демократических штатах все пойдет по маслу.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 02:51
11 - 3.
Байден взял Вермонт - 3 голоса.
Первые висты, первые радости.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:05
30:18
Трамп выиграл Оклахому.
Байден выиграл Мериленд, Массачусетс, Делавер, ДС
Пока сенсация! Трамп пока выигрывает в Вирджинии, но проигрывает в Техасе!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:08
30 - 26
Трамп взял Кентукки
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Додано: Сер 04 лис, 2020 03:11
Байден уверенно лидирует в Огайо.
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