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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 04:23
Libo написав:
А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина?
Який хоче підняти податок корпораціям
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 04 лис, 2020 04:25
Ukrainian написав: Libo написав:
А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина?
Який хоче підняти податок корпораціям
Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 04:32
Байден взял Колорадо, Трамп - Северную Дакоту.
89 - 54 в пользу Байдена
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 04:34
Libo написав: Ukrainian написав: Libo написав:
А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина?
Який хоче підняти податок корпораціям
Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
Вони не входять в Nasdaq 100
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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