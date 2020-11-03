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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:23

  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:25

  Ukrainian написав:
  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям


Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:32

Байден взял Колорадо, Трамп - Северную Дакоту.

89 - 54 в пользу Байдена
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:34

  Libo написав:
  Ukrainian написав:
  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям


Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.

Вони не входять в Nasdaq 100
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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