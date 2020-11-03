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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 96979899>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:23

  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:25

  Ukrainian написав:
  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям


Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:32

Байден взял Колорадо, Трамп - Северную Дакоту.

89 - 54 в пользу Байдена
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:34

  Libo написав:
  Ukrainian написав:
  Libo написав:А что с нашими фьючерсами?
А наши фьючерсы вниз, в красную зону, а вот NASD100 идет вверх. Чует доброго нового хозяина? :roll:

Який хоче підняти податок корпораціям


Он им пообещал $3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.

Вони не входять в Nasdaq 100
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:51

Трамп взял Южную Каролину и Алабаму и сократил отставание.

89 - 72
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 04:59

  Ukrainian написав: Вони не входять в Nasdaq 100


Все сестры получат по серьгам. Тем более эти IT сестры, которые во всех технологических делах.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:01

  Libo написав:
  Ukrainian написав: Вони не входять в Nasdaq 100


Все сестры получат по серьгам. Тем более эти IT сестры, которые во всех технологических делах.

Apple, amazon, Netflix, Facebook, Google яким боком до інфраструктури та альтернативної енергетики?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:10

Ничего себе Трамп выдал. Нежданчик. Похоже BLM-бунты нехило мобилизовали его электорат.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:32

  Ukrainian написав:Apple, amazon, Netflix, Facebook, Google яким боком до інфраструктури та альтернативної енергетики?


А что для этих компаний на развитие инфраструктуры и коммуникации не надо давать? Они же не в бункере без связи. Связь их базовая инфраструктура. И там же еще другие компании есть.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:33

Байден взял Нью-Мексику

94 - 72
Libo
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  #<1 ... 96979899>
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