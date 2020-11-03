Байден взял нашу Иллинойсщину с Чикагщиной, а Трамп Миссури.
118 - 105
Перерыв?
Да и какое дело мне до радостей и бедствий американских, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности...
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Додано: Сер 04 лис, 2020 05:52
Байден взял нашу Иллинойсщину с Чикагщиной, а Трамп Миссури.
118 - 105
Перерыв?
Да и какое дело мне до радостей и бедствий американских, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности...
Додано: Сер 04 лис, 2020 06:04
Байден взял Калифорнию, Орегон, Вашингтон, а Трамп Вайоминг и Айдахо.
192 - 108 в пользу Байдена.
Додано: Сер 04 лис, 2020 06:10
Решающая схватка Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Вирджиния и Северная Каролина. Пока там у Байдена не очень. Без них никак. Еще Аризона, но там он пока лидирует.
Додано: Сер 04 лис, 2020 06:17
Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490
чел.).
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