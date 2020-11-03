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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:52

Байден взял нашу Иллинойсщину с Чикагщиной, а Трамп Миссури.
118 - 105


Перерыв?
Да и какое дело мне до радостей и бедствий американских, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:04

Байден взял Калифорнию, Орегон, Вашингтон, а Трамп Вайоминг и Айдахо.
192 - 108 в пользу Байдена.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:10

Решающая схватка Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Вирджиния и Северная Каролина. Пока там у Байдена не очень. Без них никак. Еще Аризона, но там он пока лидирует.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:17

Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490
чел.). :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:20

Трамп берет Миссисипи.
192 - 114
Libo
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  #<1 ... 96979899
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