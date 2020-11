Додано: Сер 04 лис, 2020 06:29

Libo написав: Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490

чел.). Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490чел.).

Ну в итоге опять наверно подушное будет в пользу Байдена (не считали еще вест коаст), а вот по выборцам - кажись, Трамп опять президент. Опять экзит-полы ошиблись, как и коэффы у букмекеров. Я пока не вижу, как Байден может выиграть. Почтой СевКаролину, Висконзин и Вирджинию? Ну в итоге опять наверно подушное будет в пользу Байдена (не считали еще вест коаст), а вот по выборцам - кажись, Трамп опять президент. Опять экзит-полы ошиблись, как и коэффы у букмекеров. Я пока не вижу, как Байден может выиграть. Почтой СевКаролину, Висконзин и Вирджинию?