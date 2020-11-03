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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 979899100>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:52

Байден взял нашу Иллинойсщину с Чикагщиной, а Трамп Миссури.
118 - 105


Перерыв?
Да и какое дело мне до радостей и бедствий американских, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:04

Байден взял Калифорнию, Орегон, Вашингтон, а Трамп Вайоминг и Айдахо.
192 - 108 в пользу Байдена.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:10

Решающая схватка Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Вирджиния и Северная Каролина. Пока там у Байдена не очень. Без них никак. Еще Аризона, но там он пока лидирует.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:17

Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490
чел.). :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:20

Трамп берет Миссисипи.
192 - 114
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:29

  Libo написав:Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490
чел.). :shock:

Ну в итоге опять наверно подушное будет в пользу Байдена (не считали еще вест коаст), а вот по выборцам - кажись, Трамп опять президент. Опять экзит-полы ошиблись, как и коэффы у букмекеров. Я пока не вижу, как Байден может выиграть. Почтой СевКаролину, Висконзин и Вирджинию?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:37

  San написав:
  Libo написав:Если брать подушное голосование, то за Байдена на этот момент проголосовали 47.3% (41,947,212 чел.), а за Трампа 51.2% (45,388,490
чел.). :shock:

Ну в итоге опять наверно подушное будет в пользу Байдена (не считали еще вест коаст), а вот по выборцам - кажись, Трамп опять президент. Опять экзит-полы ошиблись, как и коэффы у букмекеров


Еще есть фактор голосвания по почте, который имеет большое значение на этих выборах, т.к. по почте проголосовало очень много людей.
В разных штатах и даже в графствах процедура подсчета разная. Во многих местах бюллетени по почте считают в последнюю очередь. А из голосовавших по почте 2/3 сторонники Байдена. Так что возможно кое-где ситуация может измениться в его пользу.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:42

Libo
а почему сторонники Байдена предпочитали голосование по почте? Я бы подумал, потому что они больше боятся вируса, и не хотели ходить в места скопления людей. Но на почте ведь то же самое, что и на участке?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:48

  San написав:Libo
а почему сторонники Байдена предпочитали голосование по почте? Я бы подумал, потому что они больше боятся вируса, и не хотели ходить в места скопления людей. Но на почте ведь то же самое, что и на участке?


Был партийный призыв - не приходите, а голосуйте по почте. На почте не голосуют. Получают в конверте бюллетень, заполняют, в конверт и бросают в ящик.
В Пенсильвании проголосовали так 1 млн., в Вирджинии 400 тыщ и на этот момент пересчитали лишь незначительное количество этих бюллетений.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:48

я вот накидываю Байдену красные Вирджинию, СевКаролину, Айову, Монтану и голубые Гавайи , Неваду, Минесоту и вот эти единички из Небраски - и все равно не хватает Байдену. Еще Висконсин надо как-то почтой брать?

В Пенсильвании проголосовали так 1 млн

Там сильный отрыв у Трампа - уже не поможет
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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