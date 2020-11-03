Додано: Сер 04 лис, 2020 06:42

Libo

а почему сторонники Байдена предпочитали голосование по почте? Я бы подумал, потому что они больше боятся вируса, и не хотели ходить в места скопления людей. Но на почте ведь то же самое, что и на участке?