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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 06:53
Байден взял Вирджинию.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 06:58
San написав:
я вот накидываю Байдену красные Вирджинию, СевКаролину, Айову, Монтану и голубые Гавайи , Неваду, Минесоту и вот эти единички из Небраски - и все равно не хватает Байдену. Еще Висконсин надо как-то почтой брать?
В Пенсильвании проголосовали так 1 млн
Там сильный отрыв у Трампа - уже не поможет
Демократы еще надеются на Пенсильванию ... В Филадельфии и в Питтсбурге еще мало посчитано, меньше 20%, а там подавляющее кол-во демократы. Надеются еще на Висконсин, Мичиган... В Аризоне Байден лидирует и у него хорошие шансы.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:00
Libo
спасибо, понял. То есть там сильно разнятся городские+пригород и деревенщина в рамках одного штата
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:01
Еще Миннесота и Айова ...Как живёте, штат Айова?
Ничего, и них*ёва.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:04
Трамп взял Огайо.
205 - 132
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:13
Трамп взял Айдахо.
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:24
Всё ясно. Трамп идет на второй срок. Можно идти спать.
In HODL we trust
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:39
Байден взял Миннесоту
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:41
Трамп взял Флориду
215 - 165
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Libo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:44
А дальше все выглядит так, что Трамп может в итоге получить 295 голосов ...
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Libo
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