RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:53

Байден взял Вирджинию.

205 - 114
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:58

  San написав:я вот накидываю Байдену красные Вирджинию, СевКаролину, Айову, Монтану и голубые Гавайи , Неваду, Минесоту и вот эти единички из Небраски - и все равно не хватает Байдену. Еще Висконсин надо как-то почтой брать?

В Пенсильвании проголосовали так 1 млн

Там сильный отрыв у Трампа - уже не поможет


Демократы еще надеются на Пенсильванию ... В Филадельфии и в Питтсбурге еще мало посчитано, меньше 20%, а там подавляющее кол-во демократы. Надеются еще на Висконсин, Мичиган... В Аризоне Байден лидирует и у него хорошие шансы.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:00

Libo
спасибо, понял. То есть там сильно разнятся городские+пригород и деревенщина в рамках одного штата
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33269
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2275 раз.
Подякували: 2539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:01

Еще Миннесота и Айова ...

Как живёте, штат Айова?
Ничего, и них*ёва.
:lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:04

Трамп взял Огайо.
205 - 132
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:13

Трамп взял Айдахо.

205 - 136
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:24

Всё ясно. Трамп идет на второй срок. Можно идти спать.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:39

Байден взял Миннесоту

215 - 136
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:41

Трамп взял Флориду

215 - 165
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:44

А дальше все выглядит так, что Трамп может в итоге получить 295 голосов ... :shock:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8622
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4067 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 979899100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26114)
04.11.2020 06:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron