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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:05
Libo
а как голосуют граждане Америки, находящиеся за пределами США и к каким штатам приписываются их голоса (у них же вроде нет что-то типа "закордонного виборчого округа" как в наших широтах) ?
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Alex2007
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