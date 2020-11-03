Libo
а как голосуют граждане Америки, находящиеся за пределами США и к каким штатам приписываются их голоса (у них же вроде нет что-то типа "закордонного виборчого округа" как в наших широтах) ?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:05
Libo
а как голосуют граждане Америки, находящиеся за пределами США и к каким штатам приписываются их голоса (у них же вроде нет что-то типа "закордонного виборчого округа" как в наших широтах) ?
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:19
Диспозиция на данный момент следующая:
Если Байден возьмет Аризону, Неваду, Висконсин, где он сейчас лидирует (суммарно 33 голоса), ему надо еще побеждать либо в Джорджии (16), либо в Мичигане (16), либо в Сев. Каролине (15), в которых сейчас пока лидирует Трамп.
На Пенсильванию демократам можно уже не учитывать, там им нужно 650 тысяч голосов, чтоб догнать Трампа, что мало реально.
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:01
Многое, если не все, решается сегодня в Мичигане (16), где пока лидирует Трамп с 0,5% или 25 тыщ голосов, но еще не подсчитано много голосов по почте из крупных городов, где большинство за Байдена.
Госсекретарь щатата сказала, что подсчет на полную мощь и сегодня посчитают. По нашему это может быть завтра.
Прикольно выступил Трамп.
Что они там еще могут считать в 4 ночи?! Это же фальсификация. Мы обратимся в Верховный суд, чтоб он остановил эти подсчеты и фальсификации.
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