Libo
а как голосуют граждане Америки, находящиеся за пределами США и к каким штатам приписываются их голоса (у них же вроде нет что-то типа "закордонного виборчого округа" как в наших широтах) ?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:05
Libo
а как голосуют граждане Америки, находящиеся за пределами США и к каким штатам приписываются их голоса (у них же вроде нет что-то типа "закордонного виборчого округа" как в наших широтах) ?
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:19
Диспозиция на данный момент следующая:
Если Байден возьмет Аризону, Неваду, Висконсин, где он сейчас лидирует (суммарно 33 голоса), ему надо еще побеждать либо в Джорджии (16), либо в Мичигане (16), либо в Сев. Каролине (15), в которых сейчас пока лидирует Трамп.
На Пенсильванию демократам можно уже не учитывать, там им нужно 650 тысяч голосов, чтоб догнать Трампа, что мало реально.
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:01
Многое, если не все, решается сегодня в Мичигане (16), где пока лидирует Трамп с 0,5% или 25 тыщ голосов, но еще не подсчитано много голосов по почте из крупных городов, где большинство за Байдена.
Госсекретарь щатата сказала, что подсчет на полную мощь и сегодня посчитают. По нашему это может быть завтра.
Прикольно выступил Трамп.
Что они там еще могут считать в 4 ночи?! Это же фальсификация. Мы обратимся в Верховный суд, чтоб он остановил эти подсчеты и фальсификации.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:26
Байден вышел в лидеры в Мичигане, а вот в Северной Каролине ему уже можно готовиться сливать воду.
В Пенсильвании драма продолжается. Трамп выигрывает 650 тыщ голосов, но еще миллион бюллетеней из Питтсбурга и Филадельфии, где подавляющее большинство за Байдена.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:19
Если Байден побеждает в штатах, в которых он на данный момент лидирует, он набирает 271 голос и побеждает.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50
И раз затронули тему підрахуйства, то посмотрим на Пенсильванию ...
С утра не посчитаны более миллиона бюллетеней и посчитали голосов по почте мизер.
Губернатор только что выступил и сказал, что сегодня результата еще не будет. Боятся ошибиться.
Напоминает прошлую технологию наших донецких урок - задерживали все данные по Донецкой и Луганской областям, а потом по мере нужного результата заливали нужные для победы данные.
Вата, ваш Кивалов на месте? Не в Америке ли он сейчас на заработках?
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:34
Shares of Caterpillar Inc. (CAT) are losing more than 6 percent or $11.14 in Wednesday's morning trade at $156.55 despite no company-specific news.
U.S. stocks are rising on Wednesday amid signs that the U.S. elections will not result in a "blue wave" that sees the Democrats reclaiming both the White House and the Senate. Votes are still being counted in a number of key swing states, but traders seem optimistic that Democrats will not take control of the Senate and roll back key tax cuts.
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