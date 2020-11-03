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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:37
Госсекретаь Невады сказала, что новые данные дадут только завтра, по нашему завтра под вечер. Там с небольшим преимуществом лидирует Байден и большинство оставшихся бюллетеней с округа, где у него преимущество.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:05
Трамп будет требовать пересчета голосов в Висконсине, где он начал проигрывать ночью во время подсчета бюллетений, полученных по почте.
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