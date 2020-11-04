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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 100101102103>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09

В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:37

Госсекретаь Невады сказала, что новые данные дадут только завтра, по нашему завтра под вечер. Там с небольшим преимуществом лидирует Байден и большинство оставшихся бюллетеней с округа, где у него преимущество.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:05

Трамп будет требовать пересчета голосов в Висконсине, где он начал проигрывать ночью во время подсчета бюллетений, полученных по почте.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:15

Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10

248 - 213
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:34

Похоже, Северная Корея взломала американские выборы, чтобы там был майдан. Запомните этот твит.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:53

  Libo написав:Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10

248 - 213

американец, а разве не 248 - 214 ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:04

Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!

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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:15

  SILVER_UA написав:
  Libo написав:Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10

248 - 213

американец, а разве не 248 - 214 ?


Один голос Байден получил в Небраске, которая разрешает делать сплит голосов между кандидатами.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:18

Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:20

  vladus17 написав:Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!

https://www.google.com/search?client=fi ... +elections


По моим данным в Неваде уже посчитано 86% и в основном считают голоса в Лас-Вегасе, где Байден в фаворе. Но госсекретарь обещала данные только завтра утром, что у нас будет вечером.
Libo
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