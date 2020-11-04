Идеи для торговли на рынках США
+ Додати тему
Відповісти на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:37
Госсекретаь Невады сказала, что новые данные дадут только завтра, по нашему завтра под вечер. Там с небольшим преимуществом лидирует Байден и большинство оставшихся бюллетеней с округа, где у него преимущество.
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:05
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:15
Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10
248 - 213
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:34
Похоже, Северная Корея взломала американские выборы, чтобы там был майдан. Запомните этот твит.
artlife
Повідомлень: 498
З нами з: 07.10.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:53
Libo написав:
Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10
248 - 213
американец, а разве не 248 - 214 ?
SILVER_UA
Повідомлень: 763
З нами з: 21.07.10
Подякував: 138 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:04
Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!
https://www.google.com/search?client=fi ... +elections
Life is good.
vladus17
Повідомлень: 1681
З нами з: 21.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:15
SILVER_UA написав: Libo написав:
Некоторые підрахуи уже объявили победу Байдена в Висконсине. +10
248 - 213
американец, а разве не 248 - 214 ?
Один голос Байден получил в Небраске, которая разрешает делать сплит голосов между кандидатами.
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:18
Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
Life is good.
vladus17
Повідомлень: 1681
З нами з: 21.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:20
vladus17 написав:
Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!
https://www.google.com/search?client=fi ... +elections
По моим данным в Неваде уже посчитано 86% и в основном считают голоса в Лас-Вегасе, где Байден в фаворе. Но госсекретарь обещала данные только завтра утром, что у нас будет вечером.
Libo
2
Повідомлень: 8636
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4070 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор