vladus17 написав:Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
Это гугл опять объявил победителя?
Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09 В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
vladus17 написав:Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
Это гугл опять объявил победителя?
Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09 В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.