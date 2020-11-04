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Идеи для торговли
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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:25

  vladus17 написав:Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!


Это гугл опять объявил победителя? :roll:

Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:29

  Libo написав:
  vladus17 написав:Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!


Это гугл опять объявил победителя? :roll:

Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.


Да, Сэр, вот ссылка:
https://www.google.com/search?client=fi ... +elections

Источник: The Associated Press

Показывает 99% подсчетов Митчиган, Байдэн лидирует с небольшим отрывом.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:33

  vladus17 написав:
Да, Сэр, вот ссылка:
https://www.google.com/search?client=fi ... +elections

Источник: The Associated Press

Показывает 99% подсчетов Митчиган, Байдэн лидирует с небольшим отрывом.


Угу... И там правильно показывают Трампу 214. Он тоже получил один голос по сплиту в штате Мэн.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:11

248 - 214
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:53

А на табло :shock:

253 - 213

ЗЫ 253 у Байдена без Аризоны, но с Мичиганом и Висконсином. В Аризоне будет еще 11, а в Неваде может быть еще 6. Это 270!
У Трампа не учтен сплит голос в штате Мэн?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:57

Диспозиция в 3-х штатах, где лидирует Трамп, но продолжается борьба:

Сев.Каролина - осталось посчитать порядка 300 тыщ голосов, преимущество Трампа 80 тыщ.

Джорджия - осталось посчитать 300 тыщ, приемущество Трампа 70 тыщ.

Пенсильвания - осталось посчитать 700 тыщ, преимущество Трампа 300 тыщ.

Во всех 3-х штатах сейчас считают в основном оставшиеся голоса в мегаполисах, где преимущество имеет Байден и поэтому разрыв постепенно сокращается.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:31

В Неваде еще не посчитали 200 тыщ голосов.
Для победы Байдену достаточно этих 45-47% голосов, Трампу - 54-55%.
Но большинство оставшишся голосов в районах, где у Трампа порядка 46%.
Libo
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  #<1 ... 100101102103
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