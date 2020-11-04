Идеи для торговли на рынках США
+ Додати тему
Відповісти на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:25
vladus17 написав:
Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
Это гугл опять объявил победителя?
Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:29
Libo написав: vladus17 написав:
Джо побеждает в Митчигане! Осталась НЕВАДА!
Это гугл опять объявил победителя?
Libo Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 19:09
В Мичигане, где лидирует Байден, осталось подсчитать 100 тыщ голосов, большинство которых в Детройте, где у Байдена поддержка 70%. Но считать собираются до вечера, т.е. до утра по нашему времени.
Да, Сэр, вот ссылка:
https://www.google.com/search?client=fi ... +elections
Источник: The Associated Press
Показывает 99% подсчетов Митчиган, Байдэн лидирует с небольшим отрывом.
Life is good.
vladus17
Повідомлень: 1681
З нами з: 21.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:33
Угу... И там правильно показывают Трампу 214. Он тоже получил один голос по сплиту в штате Мэн.
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:11
248 - 214
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:53
А на табло
253 - 213
ЗЫ 253 у Байдена без Аризоны, но с Мичиганом и Висконсином. В Аризоне будет еще 11, а в Неваде может быть еще 6. Это 270!
У Трампа не учтен сплит голос в штате Мэн?
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:57
Диспозиция в 3-х штатах, где лидирует Трамп, но продолжается борьба:
Сев.Каролина - осталось посчитать порядка 300 тыщ голосов, преимущество Трампа 80 тыщ. Джорджия - осталось посчитать 300 тыщ, приемущество Трампа 70 тыщ. Пенсильвания - осталось посчитать 700 тыщ, преимущество Трампа 300 тыщ. Во всех 3-х штатах сейчас считают в основном оставшиеся голоса в мегаполисах, где преимущество имеет Байден и поэтому разрыв постепенно сокращается.
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 01:31
В Неваде еще не посчитали 200 тыщ голосов.
Для победы Байдену достаточно этих 45-47% голосов, Трампу - 54-55%. Но большинство оставшишся голосов в районах, где у Трампа порядка 46%.
Libo
2
Повідомлень: 8639
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4072 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор