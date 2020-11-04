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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:36
В Пенсильвании остались в основном голоса из Филадельфии и Питтсбурга, где у Байдена под 80%, но есть и небольшие округа, где преимущество у Трампа.
Пенсильвания одна решает всё.
Без Пенсильвании Трамп проигрывает независимо от результатов в других штатах и одна сразу дает Байдену победу.
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Libo
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Libo
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:06
Libo написав:
Без Пенсильвании Трамп проигрывает независимо от результатов в других штатах и одна сразу дает Байдену победу.
243+214 = 457, загалом 538 (ще рахують 81)
20 Пенсільванія
16 Джорджія
15 Північна Кароліна
3 Аляска
11 Арізона
10 Вісконсін
6 Невада
Якщо поточні кольори цих штатів не зміняться, Байден переможе 270/268
Здивувати може хіба що Невада.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:06
Libo написав:
Обещают сегодня, по нашему времени вечером. Но уже понятно, что масоны уже приняли решение отдать её Байдену.
Что то они так не уверенно в этот раз решили, Сэр.
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vladus17
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07
sergey_sryvkin написав:
Здивувати може хіба що Невада.
Та Джорджия!
Востаннє редагувалось vladus17
в Чет 05 лис, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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vladus17
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:14
Вы думаете фондовый рынок еще не знает имя победителя?
Я вас умоляю.
Через два часа увидим, как они поприветствуют его бурным ростом.
Рынок добился своей главной цели - сохранить республиканский контроль над Сенатом. Теперь ждем щедрый рилиф пекидж, круто вверх и обогащаемся.
Мы уже просто обречены на крупный заработок.
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Libo
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:20
Libo написав:
Мы уже просто обречены на крупный заработок.
Кто заплатит за банкэт , Сэр? Неужто держатели 401К?
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vladus17
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