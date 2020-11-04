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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:36

В Пенсильвании остались в основном голоса из Филадельфии и Питтсбурга, где у Байдена под 80%, но есть и небольшие округа, где преимущество у Трампа.
Пенсильвания одна решает всё.
Без Пенсильвании Трамп проигрывает независимо от результатов в других штатах и одна сразу дает Байдену победу.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:43

  vladus17 написав:
  Libo написав:В Джорджии осталось посчитать 75 тыщ голосов. Пока Трамп впереди с преимуществом в 18 тыщ, но оставшиеся голоса идут из Атланты, где за Байдена местами 70-80%. :roll:

Когда будут известны конечные результаты по шт Джорджия, Сэр?


Обещают сегодня, по нашему времени вечером. Но уже понятно, что масоны уже приняли решение отдать её Байдену. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:06

  Libo написав:Без Пенсильвании Трамп проигрывает независимо от результатов в других штатах и одна сразу дает Байдену победу.


243+214 = 457, загалом 538 (ще рахують 81)

20 Пенсільванія
16 Джорджія
15 Північна Кароліна
3 Аляска

11 Арізона
10 Вісконсін
6 Невада

Якщо поточні кольори цих штатів не зміняться, Байден переможе 270/268
Здивувати може хіба що Невада.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:06

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Обещают сегодня, по нашему времени вечером. Но уже понятно, что масоны уже приняли решение отдать её Байдену.

Что то они так не уверенно в этот раз решили, Сэр.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07

Re: Идеи для торговли на рынках США

  sergey_sryvkin написав:Здивувати може хіба що Невада.
Та Джорджия!
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 05 лис, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:14

Вы думаете фондовый рынок еще не знает имя победителя?
Я вас умоляю.
Через два часа увидим, как они поприветствуют его бурным ростом. :lol:
Рынок добился своей главной цели - сохранить республиканский контроль над Сенатом. Теперь ждем щедрый рилиф пекидж, круто вверх и обогащаемся.
Мы уже просто обречены на крупный заработок. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:20

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Мы уже просто обречены на крупный заработок.

Кто заплатит за банкэт , Сэр? Неужто держатели 401К?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:27

  sergey_sryvkin написав:
243+214 = 457, загалом 538 (ще рахують 81)

20 Пенсільванія
16 Джорджія
15 Північна Кароліна
3 Аляска

11 Арізона
10 Вісконсін
6 Невада

Якщо поточні кольори цих штатів не зміняться, Байден переможе 270/268
Здивувати може хіба що Невада.


Аляска точно уже Трампа.
Висконсин уже точно Байдена.
Некоторые підрахуи уже отдали Аризону Байдену и склоняются к тому, что Северная Каролина останется за Трампом.
В Аризоне начальница по голосованию ушла сучка спать и запретила давать результаты. Когда выспится, огласит окончательный результат сама. У нас уже будет вечер.
Остаются Невада, Пенсильвания и Джорджия. В Неваде ситуация ровная и должен победить Байден.
В Пенсильвании и Джорджии динамика подсчета (в первую очередь голосов по почте) такая, что такими темпами в обоих штатах тоже победит Байден. Может 1 - 1. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:30

  vladus17 написав:
  Libo написав:Мы уже просто обречены на крупный заработок.

Кто заплатит за банкэт , Сэр? Неужто держатели 401К?


За всё платит ФРС. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:43

В Филадельфии, Пенсильвания, осталось посчитать 400 тыщ голосов. 70% пипла там за Байдена. Демократы в Пенсильвании уже празднуют победу.
Libo
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