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Идеи для торговли
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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:49

  Libo написав:В Филадельфии, Пенсильвания, осталось посчитать 400 тыщ голосов. 70% пипла там за Байдена. Демократы в Пенсильвании уже празднуют победу.

С Пенсильванией и Каролайной все понятно (С Аризоной я думаю тоже). Нам бы Неваду с Джорджией поскорей узнать.

Кстати, что если Трамп проиграет, а пост не здаст? Заваруху какою то начнет. Было ли такое раньше? В истории США такого не нахожу.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:58

  vladus17 написав:Кстати, что если Трамп проиграет, а пост не здаст? Заваруху какою то начнет. Было ли такое раньше? В истории США такого не нахожу.


Марк Эспер и Помпео закуют его в наручники и выведут из Белого дома. Они смотрящие от масонов, которых Трамп уже достал.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:45

Один из спорных вопросов этих необычных выборов - голосование по почте. Голосовать по почте призывали демократы, поэтому и отозвались в основном их сторонники.
Трамписты это прохавали и начали требовать не считать бюллетени, которые пришли по почте после закрытия участков. Демократы возразили, мотивируя свою позицию возможными задержками на почте. Некоторые штаты даже приняли решение считать и учитывать голоса, которые придут по почте до 10-го ноября.
Почему некоторые штаты считают голоса по почте в последнюю очередь и соответственно ситуация сейчас меняется в пользу Байдена?
Потому что некоторые штаты изначально приняли решение - сначала считаем досрочное и очное голосование, и только потом начинаем вскрывать конверты. Вот сейчас и начинают вскрывать конверты и считать ...
Скажете Байден підрахуй?
Отвечу: Не знаю. Может быть. Но всё равно молодчина.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:58

  vladus17 написав:Когда будут известны конечные результаты по шт Джорджия, Сэр?


В Джорджии осталось посчитать 50 тыщ голосов. Если Байден продолжает идти такими же темпами, он побеждает. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:29

В чем суть претензий адвокатов команды Трампа, что требуют и оспаривают?

В Пенсильвании требуют прекратить подсчет бюллетеней, пришедших по почте после закрытия участков. Верховный суд Пенсильвании разрешил считать все бюллетени по почте, независимо от времени их поступления. Оспаривают это решение в Верховном суде США.
В Мичигане и Неваде требуют остановить подсчет бюллетений по почте и проводить его только в присутствии наблюдателей.
В Висконсине требуют пересчитать все голоса.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:39

  Libo написав:
  vladus17 написав:Когда будут известны конечные результаты по шт Джорджия, Сэр?


В Джорджии осталось посчитать 50 тыщ голосов. Если Байден продолжает идти такими же темпами, он побеждает. :shock:

Вот это Трампону будет облом, если в ДЖ побидит БА!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:55

А между тем, в Филадельфии число бюллетеней по почте продолжает всё расти и расти ...
Писали. Слюнявили. Бросали в ящики.
Вот почта и почтальоны и работают теперь вовсю.
:lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=dKtEWdY ... reload=101

ЗЫ Разрыв в Пенсильвании сократился до 1,1% пока еще в пользу Трампа. А еще вчера он был 10%. Непосчитанными остаются 11% голосов. Но как бы там ни было, тамошние демократы уже празднуют победу...
Libo
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