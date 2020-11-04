Додано: Чет 05 лис, 2020 15:45

Один из спорных вопросов этих необычных выборов - голосование по почте. Голосовать по почте призывали демократы, поэтому и отозвались в основном их сторонники.Трамписты это прохавали и начали требовать не считать бюллетени, которые пришли по почте после закрытия участков. Демократы возразили, мотивируя свою позицию возможными задержками на почте. Некоторые штаты даже приняли решение считать и учитывать голоса, которые придут по почте до 10-го ноября.Почему некоторые штаты считают голоса по почте в последнюю очередь и соответственно ситуация сейчас меняется в пользу Байдена?Потому что некоторые штаты изначально приняли решение - сначала считаем досрочное и очное голосование, и только потом начинаем вскрывать конверты. Вот сейчас и начинают вскрывать конверты и считать ...Скажете Байден підрахуй?Отвечу: Не знаю. Может быть. Но всё равно молодчина.