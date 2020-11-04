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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:42

  vladus17 написав:Если Неваду в 19 00 обьявят за Байдэна. То можно спать ложиться?


Собственно, что такое штат Невада? :roll:
Это дикая пустыня и оазис Лас-Вегас с казино. Редкие обитатели пустыни с загоревшими шеями уже отголосовались - 80% за Трампа. Остался в основном сознательный рабочий класс игрового бизнеса, который голосует за Байдена. Для Байдена там всё должно успешно закончиться. Ессесно, с лёгким испугом. А может и без, если все было так спланировано. :?

https://www.youtube.com/watch?v=ZkC9h8ztm9U
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:51

А в Джорджии Байден идет пока с нужным для победы темпом в 70% ... :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:57

В Пенсильвании осталось посчитать 605000 голосов.
Байдену надо идти с темпом 61-63%.
В Джорджии сейчас ему уже хватит 63-65%.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:16

В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:23

  Libo написав:В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.

Трамп буде дурнем якщо відасть так легко перемогу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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