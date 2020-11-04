vladus17 написав:Если Неваду в 19 00 обьявят за Байдэна. То можно спать ложиться?
Собственно, что такое штат Невада? Это дикая пустыня и оазис Лас-Вегас с казино. Редкие обитатели пустыни с загоревшими шеями уже отголосовались - 80% за Трампа. Остался в основном сознательный рабочий класс игрового бизнеса, который голосует за Байдена. Для Байдена там всё должно успешно закончиться. Ессесно, с лёгким испугом. А может и без, если все было так спланировано.
Libo написав:В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.
Трамп буде дурнем якщо відасть так легко перемогу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".