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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:42

  vladus17 написав:Если Неваду в 19 00 обьявят за Байдэна. То можно спать ложиться?


Собственно, что такое штат Невада? :roll:
Это дикая пустыня и оазис Лас-Вегас с казино. Редкие обитатели пустыни с загоревшими шеями уже отголосовались - 80% за Трампа. Остался в основном сознательный рабочий класс игрового бизнеса, который голосует за Байдена. Для Байдена там всё должно успешно закончиться. Ессесно, с лёгким испугом. А может и без, если все было так спланировано. :?

https://www.youtube.com/watch?v=ZkC9h8ztm9U
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:51

А в Джорджии Байден идет пока с нужным для победы темпом в 70% ... :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:57

В Пенсильвании осталось посчитать 605000 голосов.
Байдену надо идти с темпом 61-63%.
В Джорджии сейчас ему уже хватит 63-65%.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:16

В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:23

  Libo написав:В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.

Трамп буде дурнем якщо відасть так легко перемогу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:53

Libo
АП и Политико показывают по Неваде 76%.
Либо, а Вы где смотрите?
это примерно 300К и 11К отрыва. Все еще возможно, в теории.
Хотя рынки - да, монотонно зеленые.
На чем евро за 3 часа на 70 вниз дал - на 1 твите трампона: "Стоп, подсчет"?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:02

Ukrainian
Згоден. Хотілось би, щоб повпирався, помайданив, те се. Ринки погоняв
Якось не по-пацанськи виходить :mrgreen:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:07

  Libo написав:
  vladus17 написав:Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!

https://www.google.com/search?client=fi ... +elections


По моим данным в Неваде уже посчитано 86% и в основном считают голоса в Лас-Вегасе, где Байден в фаворе. Но госсекретарь обещала данные только завтра утром, что у нас будет вечером.

вот это я и имел ввиду. по доступным ширнармассам данным, сейчас все еще 76% посчитано/показано в Неваде. Вы жучок в их ЦВК поставили?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:26

  Libo написав:
  vladus17 написав:Кстати, что если Трамп проиграет, а пост не здаст? Заваруху какою то начнет. Было ли такое раньше? В истории США такого не нахожу.


Марк Эспер и Помпео закуют его в наручники и выведут из Белого дома. Они смотрящие от масонов, которых Трамп уже достал.


Не верите в вариации на тему Майдан-04: красные палатки, осада ВС с требованием "3го тура" (переголосовать Висконсин, условно)? Он же клоун и аферист. Ну не власть, допустим, узурпировать (тут - да, дип стейт не даст), а затянуть передачу - рынки раскачать, на пенсию подзаработать - не? их сюприм коурт - не наш КСУ, понятно. но зачем тогда вся эта трампонада с 6-3 в ВС?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:29

  matroSkin написав:вот это я и имел ввиду. по доступным ширнармассам данным, сейчас все еще 76% посчитано/показано в Неваде. Вы жучок в их ЦВК поставили?


СNN дает уже 89% в Неваде и зовет пипл к своим экранам - собираются уже совсем скоро объявить о победе Байдена в Пенсильвании и на выборах в целом. Включайте и следите за новостями там. :wink:
Libo
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