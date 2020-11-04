vladus17 написав:Если Неваду в 19 00 обьявят за Байдэна. То можно спать ложиться?
Собственно, что такое штат Невада? Это дикая пустыня и оазис Лас-Вегас с казино. Редкие обитатели пустыни с загоревшими шеями уже отголосовались - 80% за Трампа. Остался в основном сознательный рабочий класс игрового бизнеса, который голосует за Байдена. Для Байдена там всё должно успешно закончиться. Ессесно, с лёгким испугом. А может и без, если все было так спланировано.
Libo написав:В Неваде Байден увеличил отрыв до 1%, но до сих пор всё еще не посчитано.
Трамп буде дурнем якщо відасть так легко перемогу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Libo АП и Политико показывают по Неваде 76%. Либо, а Вы где смотрите? это примерно 300К и 11К отрыва. Все еще возможно, в теории. Хотя рынки - да, монотонно зеленые. На чем евро за 3 часа на 70 вниз дал - на 1 твите трампона: "Стоп, подсчет"?
vladus17 написав:Байдену нужно продолжать лидировать в Митчигане и Невада и все. Потом еще 1 вот из какого то там дистрикта и выйдет 271. Митчиган я думаю можно считать за байденом, итого Невада будет решающая (там посчитали только 67%, с небольшим отрывом лидирует Байдэн)!
vladus17 написав:Кстати, что если Трамп проиграет, а пост не здаст? Заваруху какою то начнет. Было ли такое раньше? В истории США такого не нахожу.
Марк Эспер и Помпео закуют его в наручники и выведут из Белого дома. Они смотрящие от масонов, которых Трамп уже достал.
Не верите в вариации на тему Майдан-04: красные палатки, осада ВС с требованием "3го тура" (переголосовать Висконсин, условно)? Он же клоун и аферист. Ну не власть, допустим, узурпировать (тут - да, дип стейт не даст), а затянуть передачу - рынки раскачать, на пенсию подзаработать - не? их сюприм коурт - не наш КСУ, понятно. но зачем тогда вся эта трампонада с 6-3 в ВС?