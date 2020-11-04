Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42
Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
|