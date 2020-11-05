Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42
Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:13
Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.
Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:21
Обращаю внимание на так понятное и близкое нам подушное голосование:
Байден - 50,5%
Трамп - 47,9%
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:25
Да конечно, как говорят Американци: They take their sweet-ass time!
Утомляют ожиданием.
Life is good.
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