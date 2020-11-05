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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42

  matroSkin написав:Не верите в вариации на тему Майдан-04: красные палатки, осада ВС с требованием "3го тура" (переголосовать Висконсин, условно)?


Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA? :lol:
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:13

Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.
Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:21

Обращаю внимание на так понятное и близкое нам подушное голосование:

Байден - 50,5%
Трамп - 47,9%
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:25

  Libo написав:Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.
Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить.

Да конечно, как говорят Американци: They take their sweet-ass time!
Утомляют ожиданием.
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vladus17
 
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