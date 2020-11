Додано: Чет 05 лис, 2020 23:25

Libo написав: Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.

Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить. Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить.

Да конечно, как говорят Американци: They take their sweet-ass time!Утомляют ожиданием.